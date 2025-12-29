Італія

Головний тренер римського клубу тимчасово був госпіталізований через проблеми із серцем, але вже йде на поправку.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі переніс хірургічне втручання через порушення серцевого ритму. У 66-річного італійського фахівця було діагностовано фібриляцію передсердь, після чого лікарі провели процедуру транскатетерної абляції.

Операція пройшла успішно, і стан здоров’я наставника не викликає занепокоєння. За інформацією клубу, Саррі зможе повернутися до виконання своїх обов’язків уже найближчими днями.

Наразі Лаціо посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії A, маючи у своєму активі 24 очки після 17 зіграних матчів.

Нагадаємо, Саррі та Лаціо оголосили бойкот пресі після поразки від Мілана.