Італія

Улітку перемовини нічим не завершились.

Бразильський Фламенгу після якісного виступу на Клубному чемпіонаті світу-2025 цього літа вирішив підсилити ланку власної атаки за рахунок нападника римського Лаціо Валентіна Кастельяноса.

Перемовини поміж клубами щодо 27-річного виконавця тривали достатньо довго, але в підсумку гравець та 25 млн євро за нього так і залишились на своїх місцях.

Утім, "червоно-чорні" здаватись намірів не мають, і зимову трансферну кампанію також супроводжуватимуть спробами підписати цього форварда.

Позиція Лаціо при цьому залишається непохитною — за Кастельяноса з контрактом до 2028 року доведеться платити більше, аніж було запропоновано до цього.

Незважаючи на те, що "Таті" за першу частину сезону відіграв усього 11 матчів (736 хвилин), забив два голи та віддав три гольові передачі.