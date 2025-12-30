Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 29 грудня 2025 року.

Рома у матчі 17 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла Дженоа (3:1).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на 14 хвилині зусиллями Матіаса Суле, після чого через п'ять хвилин перевагу "вовків" подвоїв Ману Коне.

Ще через 12 хвилин Еван Фергюсон забив третій м'яч у ворота "грифонів", які змогли відповісти лише голом Джеффа Ехатора на 87 хвилині.

У складі Дженоа 59 хвилин на полі провів український хавбек Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі. У Роми на 85 хвилині на полі з'явився Артем Довбик, який повернувся після травми.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Дженоа у рамках 17-го туру італійської Серії А-2025/26:

Рома — Дженоа 3:1

Голи: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 — Ехатор, 87.

Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 74), Зюлковські, Ермосо — Челік, Крістанте (Пізіллі, 74), Коне, Веслі (Ренш, 85) — Суле (Ель-Шаараві, 57), Дібала — Фергюсон (Довбик, 85).

Дженоа: Соммаріва — Отоа, Естігор (Маркандаллі, 58), Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Фіні, 59), Френдруп (Мазіні, 79), Еллертссон, Мартін — Вітінья (Ехатор, 72), Екубан (Коломбо, 58).

Попередження: Френдруп.