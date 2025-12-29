Італія

Головний тренер Дженоа вперше зустрінеться з екс-командою і поділився очікуваннями від заключного матчу року в Серії А.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився очікуваннями від заключного матчу 17 туру Серії А проти Роми. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

"Матч проти Роми буде особливим. Я завжди хотів, щоб Рома перемагала кожного дня свого життя. Найсмішніше, що мені доведеться працювати тиждень, щоб вони програли", — зізнався тренер Дженоа.

Нагадаємо, що напередодні ми писали про те, що Артем Довбик пропустить останній матч Роми у 2025 році.

Де Россі має багаторічну історію з Ромою: як гравець він 17 років захищав кольори "вовків", а з січня по вересень 2024 року очолював команду вже як тренер.

Для Даніеле цей день стане особливим — уперше у тренерській кар’єрі він протистоятиме Ромі на чолі Дженоа. Цей поєдинок, у якому також братимуть участь Артем Довбик та Руслан Маліновський, відбудеться у понеділок, 29 грудня о 21:45.