Невдалий матч для команди Даніеле Де Россі на колись рідній для тренера арені.
Рома — Дженоа, Getty Images
29 грудня 2025, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Дженоа 3:1
Голи: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 — Ехатор, 87
Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 74), Зюлковські, Ермосо — Челік, Крістанте (Пізіллі, 74), Коне, Веслі (Ренш, 85) — Суле (Ель-Шаараві, 57), Дібала — Фергюсон (Довбик, 85).
Дженоа:
Соммаріва — Отоа, Естігор (Маркандаллі, 58), Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Фіні, 59), Френдруп (Мазіні, 79), Еллертссон, Мартін — Вітінья (Ехатор, 72), Екубан (Коломбо, 58).
Попередження: Френдруп