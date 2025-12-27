Італія

Але спочатку римляни спробують продовжити з ним контракт.

Турецький фланговий захисник італійської Роми Зекі Челік уже за кілька днів зможе вільно домовлятись про майбутній перехід улітку в якості вільного агента з будь-яким іншим клубом, адже його чинний контракт добігає завершення саме в той період.

"Вовки" роблять відчайдушні спроби продовжити дію угоди до 2029 року, але наразі все складається таким чином, що 28-річний виконавець спочатку ознайомиться з усіма можливими варіантами, а вже потім ухвалюватиме рішення щодо власного майбутнього в Ромі.

Тим часом агенти Челіка вже запропонували його туринському Ювентусу в якості вільного агента наступного літа, що знайшло схвальний відгук у "зебр".

У цьому сезоні турок провів 20 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.