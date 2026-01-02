Італія

Німецький нападник поповнив склад "россонері" та виступатиме за клуб до завершення сезону-2025/26.

Мілан офіційно оголосив про перехід форварда збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга з лондонського Вест Гема. Угода оформлена на правах оренди з опцією подальшого викупу контракту після завершення сезону-2025/26.

Футболіст виступатиме за італійський клуб під дев’ятим номером. У Мілані розраховують, що досвідчений нападник додасть команді варіативності в атаці та конкуренції на позиції центрфорварда.

Фюллькруг приєднався до Вест Гема влітку 2024 року, однак у поточному сезоні не зумів відзначитися результативними діями, провівши дев’ять матчів у всіх турнірах. Попри це, він залишається важливою фігурою для національної збірної Німеччини — з моменту дебюту у 2022 році нападник провів 24 поєдинки та забив 14 м’ячів.