Англія

Керманич Сандерленда похвалив своїх гравців за характер у нічийному матчі з Манчестер Сіті та відзначив прогрес команди.

Головний тренер Сандерленда Режис ле Брі прокоментував виступ своїх підопічних у матчі 19-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю (0:0).

"Це була хороша гра проти дуже сильного суперника, одного з найкращих у Європі. Важливо було правильно оборонятися. Ми показали, що можемо зустрічати їх високо, а коли суперник завдяки майстерності притискав нас, нам доводилося контролювати м'яч у фінальній третині", — цитує фахівця BBC.

Ле Брі окремо відзначив самовідданість футболістів: "Вони створили багато моментів, але ми проявили характер. Навіть коли ми були на межі, завжди з’являлася нога чи голова, щоб захистити ворота. Кілька тижнів тому на Етіхаді вони були неймовірними у контрпресингу, тоді уникнути його було неможливо. Тепер ми впоралися набагато краще".

Наразі Сандерленд посідає сьому сходинку в таблиці АПЛ, маючи в активі 29 очок. Манчестер Сіті залишається на другому місці з 41 балом, відстаючи від лідируючого Арсенала на 4 очки.