Німеччина

Штефан Кунц залишив посаду з особистих причин, попри ключову роль у виході команди до еліти німецького футболу.

Гамбург офіційно повідомив про припинення співпраці зі спортивним директором Штефаном Кунцом. Сторони дійшли згоди щодо дострокового розірвання контракту, який мав діяти довше. Про це інформує Sky Sports Deutschland.

Ініціатива розірвання угоди належала самому Кунцу. За інформацією джерела, 63-річний функціонер звернувся до наглядової ради після різдвяних свят, пояснивши своє рішення особистими обставинами, що потребують повної концентрації поза роботою. Керівництво клубу пішло назустріч і погодило припинення співпраці.

Кунц очолив спортивний напрям Гамбурга у травні 2024 року та відіграв важливу роль у поверненні команди до Бундесліги після кількарічної перерви. Голова наглядової ради Міхаель Папенфус подякував функціонеру за внесок у розвиток клубу та підкреслив, що попри кадрові зміни, стратегічний курс Гамбурга залишається стабільним.

Сам Кунц у прощальному зверненні зазначив, що робота в клубі була для нього особливим етапом кар’єри, а досягнуте підвищення в класі назавжди залишиться важливою частиною його професійного шляху.

Наразі Гамбург посідає 13-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 16 очок після першої частини сезону.