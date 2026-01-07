Керманич Роми потрапив до престижної трійки.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
07 січня 2026, 10:28
Рома напередодні в гостьовому матчі 19 туру італійської Серії A обіграла Лечче (2:0).
Після завершення гри фахівці статистики зафіксували цікавий факт — головний тренер "джаллороссі" Джан П’єро Гасперіні здобув 1000 заліковий бал на чолі клубів "елітного" дивізіону за свою тренерську кар’єри.
До уваги береться лише період трьох залікових балів за перемогу в італійському футболі.
За цим показником 67-річний фахівець долучився до пари інших тренерів, якім підкорювався цей рубіж.
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі має 1050 балів на власному рахунку, а керманич туринського Ювентуса Лучано Спаллетті — 1014 очок.