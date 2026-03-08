Італія

У продовженні 28 туру Серії А.

Верона здобула вольову перемогу над Болоньєю (2:1)

Найцікавіше, а саме забиті голи, припало на другий тайм. На початку другої 45-хвилинки господарі вийшли вперед. Рок протягнув мʼяч, віддав передачу на фланг та відкрився в районі одинадцятиметрової позначки. Дзортеа скинув м'яч нападнику під удар, і англієць не надто видовищно відправив його у сітку воріт.

Однак після пропущеного гола підопічні Саммарко перехопили ініціативу та забили два мʼячі. На 53-й хвилині Фрезе з льоту потужним ударом поцілив у нижній кут, відновивши паритет. Згодом Джаллоблу вийшли вперед: Кіран Бауї успішно замкнув простріл від Орбана. На заключних хвилинах гри Сарр міг поставити жирну крапку, але взяття воріт скасували через фол в атаці.

У підсумку Верона вперше перемагає у новому році та обходить Пізу, піднімаючись на 19-ту сходинку турнірної таблиці та маючи у своєму активі 18 пунктів. Болонья залишається на 8-й позиції з 39 балами.

Болонья — Верона 1:2

Голи: Роу, 49 - Фресе, 53, Бові, 57

Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік (Побега, 84), Лукумі, Маріу — Фергюсон (Зом, 66), Моро — Орсоліні (Бернардескі, 66), Одгор, Роу (Домінгес, 77) — Кастро

Верона: Монтіпо — Едмундссон, Нельссон, Фресе — Оєгоке (Валентіні, 82), -, Гальярдіні, Харруї, Брадарич — Орбан, Бові

Попередження: Фергюсон — Бові, Харруї

Фіорентина з Пармою розписали нульову нічию (0:0)

За підсумками 90+ хвилин команди здобули важливі бали. Фіорентина обійшла Кремонезе в боротьбі за виживання і тепер посідає 17-ту позицію з 25 очками. Парма натомість залишається 12-ю, маючи у своєму активі 34 пункти.

Фіорентина — Парма 0:0

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Мандрагора (Фаббіан, 64), Фаджолі, Ндур — Гаррісон (Фацціні, 82), Пікколі, Гудмундссон

Парма: Корві — Дельпрато, Тройло, Чиркаті — Кремаскі, -, Кейта, Серенсен, Валері — Пеллегріно, Стрефецца

Попередження: Мандрагора, Додо