Італія

Де Россі приголомшив свою колишню команду.

Колишній гравець Роми Даніеле Де Россі влаштував справжню сенсацію в Генуї вже у ролі тренера команди суперника - Дженоа здобула важливу перемогу 2:1.

На 52-й хвилині Деррік Кьон з Роми вивів господарів уперед, реалізувавши пенальті в правий нижній кут після порушення правил на Ансаху.

На 55-й хвилині Калеб Екубан пройшов у штрафний майданчик Роми, надавши пас Жуніору Мессіасу, який підготував гол: після навісу Манчіні м’яч відбився від Мессіаса у Евана Ндіку, що головою забив у порожні ворота. На 80-й хвилині Руслан Маліновський віддав передачу Патріціо Мазіні, а той у свою чергу накинув на Вітінью, який забив третій гол Дженоа з шести метрів.

У кінцівці матчу Рома намагалася відігратися: Доніелл Мален пробивав по воротах і створював моменти після навісів, але захисники Дженоа і голкіпер Міле Свілар діяли надійно, зберігши переможний рахунок 2:1 для господарів.

Дженоа - Рома 2:1

Голи: Мессіас, 52 (пен.), Вітінья, 80 — Ндіка, 55

Дженоа: Бейлоу, Маркандаллі, Естігор, Васкес, Сабеллі, Френдруп, Мазіні, Еллертсон (Мартін 79), Мессіас (Маліновський 64), Ехатор (Коломбо 64), Екубан (Вітінья 75)

Рома: Свілар, Челік (Важ 84), Манчіні (Жолковські 84), Ндіка, Ренш (Гіларді 70), М. Коне, Пісіллі, Цімікас, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Айнауї 56), Вентуріно (Крістанте 46), Мален

Попередження: Мазіні, 16 — Ндіка, 12, Мален, 40, Крістанте, 89