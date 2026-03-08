Італія

Справді, десять очок за 11 турів до кінця чемпіонату — це дрібниця...

Легенда Мілана Андрій Шевченко висловився про майбутнє "Міланське дербі". Цитує президента УАФ La Gazzetta dello Sport.

"Десять очок відставання в таблиці мало що значать. Якщо Мілан виграє, боротьба за титул знову розпочнеться. Дербі може змінити долю, особливо на цьому етапі сезону.

Мілан посідає друге місце, але під керівництвом Массіміліано Аллегрі в цьому сезоні програв лише два матчі Серії А.

Массіміліано — це гарантія успіху. Він змінив Мілан. Макс надав команді конкурентоспроможність і зробив гравців сильнішими. У нього є досвід і чіткі риси характеру. Це грізний тренер", — заявив Шевченко.

Після 27 матчів чемпіонату Італії Інтер набрав 67 очок і очолює турнірну таблицю. Мілан заробив 57 очок і розташовується на другій сходинці.