Італія

Римський клуб підсилює центр поля після запланованого продажу Гендузі.

Лаціо перебуває за крок від оформлення переходу півзахисника Аякса Кеннета Тейлора. Як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, сторони узгодили суму трансферу 23-річного хавбека на рівні 15 мільйонів євро.

Очікується, що нідерландський футболіст прибуде до Італії вже сьогодні ввечері для проходження медичного огляду та завершення формальностей перед підписанням контракту.

Активність Лаціо на трансферному ринку пов’язана з майбутнім продажем Маттео Гендузі. Раніше стало відомо, що французький півзахисник продовжить кар’єру у Фенербахче, а сума угоди з урахуванням бонусів складе близько 29 мільйонів євро.

Кеннет Тейлор є вихованцем академії Аякса та одним із ключових гравців амстердамського клубу останніх сезонів. У складі першої команди він провів 184 матчі у всіх турнірах і відзначився 36 забитими м’ячами.