Італія

Боснійський форвард Фіорентини розглядає варіант відходу після пів року в Італії.

Майбутнє Едіна Джеко у Фіорентині може вирішитися вже під час найближчого трансферного вікна. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, до досвідченого нападника в останній час звернулися кілька клубів з-за меж Італії, які вивчають можливість його підписання.

Назви команд наразі не розголошуються, однак джерело стверджує, що 39-річний боснієць відкритий до варіанту зміни клубу та готовий залишити Фіорентину вже цієї зими.

Джеко приєднався до флорентійського клубу влітку 2025 року на правах вільного агента після завершення контракту з Фенербахче. З фіалками він підписав угоду за схемою 1+1, яка розрахована до кінця червня 2026 року і може бути автоматично продовжена ще на сезон за виконання певних умов.

У поточному сезоні досвідчений форвард не є беззаперечним гравцем основи: він провів 18 матчів у всіх турнірах, сумарно відіграв 723 хвилини та відзначився двома забитими м’ячами.

Нагадаємо, Джеко став найвіковішим автором голу в Лізі конференцій.