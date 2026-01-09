Італія

Румунський захисник лише нещодавно повернувся після важкої травми та майже не грав у цьому сезоні.

Рома розпочала активні переговори з Тоттенгемом щодо можливого переходу центрального захисника Раду Дрегушіна під час поточного трансферного вікна. Про це повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, впродовж останніх годин сторони обговорювали фінансові параметри потенційної угоди, зокрема формат трансферу та розподіл зарплатних зобов’язань.

Дрегушін лише наприкінці грудня повернувся до заявки лондонського клубу після тривалої паузи, спричиненої розривом хрестоподібної зв’язки коліна. Через серйозну травму румунський оборонець був поза грою майже одинадцять місяців.

У поточному сезоні захисник провів на полі всього п’ять хвилин, що суттєво зменшує його ігрову практику та може стати ключовим фактором у переговорах. Рома розглядає варіант підсилення оборонної лінії й уважно стежить за ситуацією навколо гравця Тоттенгема.