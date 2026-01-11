Італія

Гол Нкунку на останніх хвилинах урятував россонері від поразки в 20-му турі Серії А.

У матчі 20-го туру чемпіонату Італії сезону-2025/26 Фіорентина на своєму полі зіграла внічию з Міланом. Поєдинок на стадіоні Артеміо Франкі завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрили господарі на 66-й хвилині. Після передачі Альберта Гудмундссона відзначився захисник П’єтро Комуццо. Здавалося, флорентійці зможуть утримати мінімальну перевагу, однак на 90-й хвилині нападник Мілана Крістофер Нкунку зрівняв рахунок.

Після цього результату Мілан зберіг друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 40 очок після 19 матчів і відстаючи від Інтера на два бали, при цьому міланці мають матч у запасі. Фіорентина набрала 14 очок і продовжує перебувати в зоні вильоту.