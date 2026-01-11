Важлива перемога мадридців.
11 січня 2026, 17:15
В рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано в Мадриді приймав Мальорку.
Завдяки двом голам у першій половині матчу «бджоли» святкували перемогу.
Райо Вальєкано — Мальорка 2:1
Голи: де Фрутос, 4, Паласон, 42 (пен.) — Мурікі, 31
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу (Балліу, 38), Лежен, Менді, Чаваррія — Діас (Гумбау, 68), Валентін — де Фрутос (Пача, 69), Паласон, Гарсія (Нтека, 80) — Мартін (Перес, 79)
Мальорка: Роман — Маффео (Пратс, 82), Вальєнт, Кумбулла, Мохіка — Маскарель (Торре, 71), Кошта (Льябрес, 81) — Санчес (Дардер, 70), Вірхілі, Лато (Джозеф, 59) — Мурікі
Попередження: де Фрутос — Мохіка, Вальєнт, Лато, Маффео, Торре
Вилучення: Валентін, 80