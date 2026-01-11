Італія

У продовженні 19 туру Серії А

Парма в більшості здобула вольову перемогу над Лечче (2:1)

На початку гри, Лечче приголомшив свого суперника, відкривши рахунок на першій хвилині зустрічі. Банда з лівого флангу зробив подачу в штрафну, Штулич обробив мʼяч спиною до воріт та з розвороту влучно пробив без шансів для голкіпера.

Підопічні Ді Франческо впевнено контролювали гру допоки не залишились в десятьох. У середині другого тайму, Банда пішов у грубий підкат, за що спочатку отримав жовту карту, але після перегляду ВАР, справедливо побачив прямо червону.

У більшості хрестоносці, надихнулися на камбек. На 64 гості відновили паритет. Після затяжної атаки Парми, Габріел головою зрізав мʼяч у власні ворота. Після забитого голу, подовжили натиск та згодом жовто-сині вийшли вперед. Бернабе з кутового виконав навіс на ближню стійку, де Пельєгріно опинився найпруткішим та головою затовкав мʼяч у ворота.

У доданий час Лечче залишилось в девʼятьох. У захисника господарей здали нерви, Гашпар ногою вдарив лежачого Пельєгріно.

У підсумку Парма перемагає та обходить Лечче у турнірній таблиці, посідаючи 14 сходинку, джалороссі натомість опускаються на 16 позицію

Лечче — Парма 1:2

Голи: Штулич, 1 - Габріел (аг), 64, Пеллегріно, 72

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Ндаба (Соттіль, 79) — Каба, Рамадані (Кулібалі, 77), Малех (Гандельман, 78) — П'єротті (Ндрі, 54), Штулич (Галло, 65), Банда

Парма: Корві — Дельпрато, Чиркаті, Валенті, Валері — Бернабе (Ордоньєс, 81), Кейта (Естевес, 63), Серенсен — Орістаніо (Брітшгі, 84), Пеллегріно, Ондрейка (Бенедичак, 80)

Попередження: П'єротті, Рамадані, Каба — Дельпрато

Вилучення: Банда, 57 Гашпар, 90+3