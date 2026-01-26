Італія

Лівий захисник повернеться до Ліверпуля вже найближчим часом.

Римська Рома досягла домовленості щодо дострокового завершення оренди лівого захисника Константіноса Цімікаса. Грецький футболіст залишить італійський клуб та повернеться до Ліверпуля вже наступного тижня.

Інформацію про переговори між сторонами підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо, посилаючись на спортивного директора Роми Рікі Массару, який визнав факт контактів із англійським клубом.

Цімікаc приєднався до римлян минулого літа на правах оренди, однак закріпитися в основному складі так і не зміг. У поточному сезоні Серії А захисник лише чотири рази виходив у стартовому складі та ще сім матчів розпочинав із лави запасних.

Таким чином, грецький футболіст завершить свій період у Римі раніше запланованого терміну та повернеться до розташування Ліверпуля.