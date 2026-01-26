Італія

Український півзахисник Дженоа показав один із найкращих показників дальніх голів у лізі.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський увійшов до історії Серії А за унікальним показником результативності дальніх ударів.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал OptaPaolo, 32-річний українець посідає друге місце в історичному рейтингу чемпіонату Італії за відсотком голів, забитих з-за меж штрафного майданчика, починаючи з сезону 2004/05.

За даними джерела, Маліновський у Серії А забив 30 м’ячів, із яких 20 були результативними ударами з дальньої дистанції. Таким чином, 67% усіх його голів у чемпіонаті Італії припали саме на удари з-за меж штрафного.

За цим показником українець поступається лише легендарному Андре Пірло. Колишній півзахисник Мілана та Ювентуса забив 24 голи з-за меж штрафного майданчика з 31 загального — 77%.

67% — Among players with 20+ goals scored in #SerieA since the league returned to a 20-team format (from 2004/05), only Andrea Pirlo (77% – 24/31) has scored a higher percentage of goals from outside the box than Ruslan #Malinovskyi (67% – 20/30). Sharpshooter. pic.twitter.com/9m287h6D4j — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2026

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Серії А Дженоа вдома перемогла Болонью з рахунком 3:2. Маліновський відзначився розкішним голом зі штрафного на 62-й хвилині та отримав одну з найвищих оцінок у складі команди.

Раніше також повідомлялося, що Руслан Маліновський перевершив досягнення Андрія Шевченка за кількістю результативних дій у Серії А серед українських футболістів.