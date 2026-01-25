Феєричний матч.
Маліновський та Коломбо, Getty Images
25 січня 2026, 18:30
В рамках 22-го туру італійської Серії А Дженоа в Генуї приймав Болонью.
Команда Віченцо Італьяно по ходу зустрічі вела за рахунком 2:0, але вилучення голкіпера «россоблу» Лукаша Скорупські перевернуло гру до гори дригом.
Український півзахисник господарів Руслан Маліновський поклав початок блискучого камбеку команди Даніеле Де Россі на 62-й хвилині зустрічі, забивши ударом зі штрафного.
Дженоа — Болонья 3:2
Голи: Маліновський 62, Екубан 78, Мессіас 90+2 — Фергюсон 35, Отоа 47 (аг.)
Дженоа: Бейлоу, Отоа, Маркандаллі, Васкес (Корне 73), Нортон-Каффі (Заттерстрем 90+5), Френдруп, Еллертсон, Мартін (Мессіас 55), Вітінья (Екубан 73), Коломбо, Ехатор (Маліновський 55)
Болонья: Скорупські, Зортеа, Хеггем, Казале, Лікоянніс, Фройлер, Л. Фергюсон, Домінгес (Равалья 61), Одгар (Вітік 73), Роу (Сом 73), Іммобіле (Даллінга 73)
Попередження: Маліновський 71 — Іммобіле 68, Равалья 75
Вилучення: Скорупські 56 (пряма червона)