Італія

Пошуки заміни для Зоммера тривають.

Контракт досвідченого швейцарського воротаря міланського Інтера Янна Зоммера добігає свого завершення вже наступного літа й наразі в клубі немає особливих зрушень щодо його продовження.

На цьому тлі 36-річному виконавцю почали шукати заміну, і серед кандидатів присутнє прізвище голкіпера бергамаської Аталанти Марко Карнезеккі.

25-річний футболіст має угоду з "оробічі" до 2028 року, однак клуб готовий до пропозицій щодо трансферу.

Повідомляється, що останні місяці Інтер активно збирав інформацію щодо цього воротаря, однак конкуренція на ринку також присутня.

Та й сама Аталанта хоче не менше 40 млн євро за свого футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Марко 10 пропущених голів у восьми матчах, один з яких був "сухим".