Обов’язковий викуп активується за умови потрапляння до єврокубків та 50% матчів гравця.

Рома, ймовірно, оформить повноцінний трансфер нападник Доніелла Малена після завершення його оренди з Астон Вілли. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, англійський клуб отримає 25 мільйонів євро за нападника, окрім уже виплачених 2 мільйонів євро за орендну угоду. У контракті прописано обов’язковий викуп, який буде активований за виконання двох умов.

По-перше, Рома має фінішувати в зоні Ліги чемпіонів або Ліги Європи. По-друге, Мален повинен взяти участь щонайменше у 50% матчів команди до червня. Також Астон Вілла зберегла за собою право на 10% від суми можливого майбутнього продажу футболіста.

Рома орендувала нідерландського форварда в середині січня до кінця сезону. У новій команді Мален уже встиг яскраво проявити себе, забивши п’ять м’ячів у п’яти матчах.