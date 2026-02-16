Тренер Боруссії Дортмунд оцінив силу суперника, кадрові проблеми команди та налаштування на перший матч плейоф Ліги чемпіонів.
Ніко Ковач, getty images
16 лютого 2026, 21:10
Напередодні першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Аталанти головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач поділився очікуваннями від зустрічі. Перший матч відбудеться 17 лютого о 22:00 за київським часом на Стадіоні Сигнал Ідуна Парк.
Після шести перемог поспіль у Бундеслізі дортмундці прагнуть використати свій позитивний настрій у матчі Ліги чемпіонів:
"Ми хочемо використати той імпульс, який маємо зараз у Бундеслізі", — заявив Ковач. — "Головне в плейоф — пройти в наступний раунд. Ми не можемо багато говорити зараз, потрібно наполегливо працювати на полі".
Команда має серйозні проблеми в центрі захисту: травмовані Емре Джан, Філіппо Мане, Ніклас Зюле та Ніко Шлоттербек:
"Ми не будемо ризикувати зі здоров’ям гравців, доведеться шукати креативні рішення", — зазначив Ковач.
Аталанта йде в чемпіонаті Серії А на шостому місці, а в поточному сезоні вже перемагала представника Бундесліги — Айнтрахт з Франкфурта 3:0 у Лізі чемпіонів.
"У Аталанти чудова команда, яка розвивалася роками. Два роки тому вони виграли Лігу Європи. На полі буде дуже інтенсивна боротьба один на один, шанси я бачу як 50 на 50", — сказав тренер Боруссії.
Особливу увагу Ковач приділяє Юліану Рюерсону, який у матчі проти Майнца зробив чотири результативні передачі:
"Юліан постійно вдосконалюється, і якщо продовжить так працювати, це допоможе всій команді", — додав тренер.