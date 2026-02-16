Ліга чемпіонів

Тренер Боруссії Дортмунд оцінив силу суперника, кадрові проблеми команди та налаштування на перший матч плейоф Ліги чемпіонів.

Напередодні першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Аталанти головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач поділився очікуваннями від зустрічі. Перший матч відбудеться 17 лютого о 22:00 за київським часом на Стадіоні Сигнал Ідуна Парк.

Після шести перемог поспіль у Бундеслізі дортмундці прагнуть використати свій позитивний настрій у матчі Ліги чемпіонів:



"Ми хочемо використати той імпульс, який маємо зараз у Бундеслізі", — заявив Ковач. — "Головне в плейоф — пройти в наступний раунд. Ми не можемо багато говорити зараз, потрібно наполегливо працювати на полі".

Команда має серйозні проблеми в центрі захисту: травмовані Емре Джан, Філіппо Мане, Ніклас Зюле та Ніко Шлоттербек:



"Ми не будемо ризикувати зі здоров’ям гравців, доведеться шукати креативні рішення", — зазначив Ковач.

Аталанта йде в чемпіонаті Серії А на шостому місці, а в поточному сезоні вже перемагала представника Бундесліги — Айнтрахт з Франкфурта 3:0 у Лізі чемпіонів.



"У Аталанти чудова команда, яка розвивалася роками. Два роки тому вони виграли Лігу Європи. На полі буде дуже інтенсивна боротьба один на один, шанси я бачу як 50 на 50", — сказав тренер Боруссії.

Особливу увагу Ковач приділяє Юліану Рюерсону, який у матчі проти Майнца зробив чотири результативні передачі:



"Юліан постійно вдосконалюється, і якщо продовжить так працювати, це допоможе всій команді", — додав тренер.