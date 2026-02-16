Іспанія

Крапивцов залишився на лаві для запасних.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться каталонське дербі між Жироною та Барселоною.

Українські нападники Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат опинилися у стартовому складі на гру проти "блаугранас", тоді як воротар Владислав Крапивцов залишився у запасі.

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Циганков, Лемар, Вітсель, Мартін, Хіль — Ванат

Запасні: Бланко, Крапивцов, Франсес, Лопес, Ечеверрі, Курума, Бельтран, Рока, Стуані, Руїс

Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі, Гарсія, Мартін — Лопес, де Йонг, Ольмо — Ямаль, Торрес, Діас

Запасні: Щесни, Кочен, Канселу, Бальде, Араухо, Касадо, Берналь, Маркес, Бардагжі, Левандовські