16 лютого 2026, 21:14
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться каталонське дербі між Жироною та Барселоною.
Українські нападники Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат опинилися у стартовому складі на гру проти "блаугранас", тоді як воротар Владислав Крапивцов залишився у запасі.
Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Циганков, Лемар, Вітсель, Мартін, Хіль — Ванат
Запасні: Бланко, Крапивцов, Франсес, Лопес, Ечеверрі, Курума, Бельтран, Рока, Стуані, Руїс
Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі, Гарсія, Мартін — Лопес, де Йонг, Ольмо — Ямаль, Торрес, Діас
Запасні: Щесни, Кочен, Канселу, Бальде, Араухо, Касадо, Берналь, Маркес, Бардагжі, Левандовські