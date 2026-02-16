Італія

Італієць заявив, що веде перемовини з клубом, який називає своїм домом.

Легендарний колишній капітан Рома Франческо Тотті підтвердив, що веде переговори щодо можливого повернення до клубу. За словами італійця, наразі сторони обговорюють деталі його потенційного призначення на одну з керівних посад.

"Це правда, що зараз тривають перемовини, ми обговорюємо усі необхідні деталі. Сподіваюся, нам вдасться знайти спільну мову. Я завжди був уболівальником Роми. Цей клуб завжди був моїм домом", — зазначив Тотті.

Колишній форвард також висловив сподівання на прогрес команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні:



"Маю надію, що під його керівництвом нам вдасться якомога швидше повернутися до Ліги чемпіонів", — додав він.

Нагадаємо, Тотті провів усю професійну кар’єру в Ромі — з 1993 по 2017 рік. За цей час він зіграв понад два десятиліття у складі римлян, забив 307 голів та віддав 205 результативних передач в усіх турнірах.