Італієць заявив, що веде перемовини з клубом, який називає своїм домом.
Франческо Тотті, getty images
16 лютого 2026, 20:10
Легендарний колишній капітан Рома Франческо Тотті підтвердив, що веде переговори щодо можливого повернення до клубу. За словами італійця, наразі сторони обговорюють деталі його потенційного призначення на одну з керівних посад.
"Це правда, що зараз тривають перемовини, ми обговорюємо усі необхідні деталі. Сподіваюся, нам вдасться знайти спільну мову. Я завжди був уболівальником Роми. Цей клуб завжди був моїм домом", — зазначив Тотті.
Колишній форвард також висловив сподівання на прогрес команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні:
"Маю надію, що під його керівництвом нам вдасться якомога швидше повернутися до Ліги чемпіонів", — додав він.
Нагадаємо, Тотті провів усю професійну кар’єру в Ромі — з 1993 по 2017 рік. За цей час він зіграв понад два десятиліття у складі римлян, забив 307 голів та віддав 205 результативних передач в усіх турнірах.