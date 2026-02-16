Інше

Німецький фахівець відмовився очолити збірні США та Англії перед переходом до Red Bull.

Агент та довірена особа Юргена Клоппа Марк Косіке заявив, що німецький фахівець у майбутньому може повернутися до тренерської діяльності, хоча наразі повністю задоволений своєю новою роллю.

Після завершення роботи в Ліверпулі по закінченні сезону-2024/25 58-річний спеціаліст заявив про намір зробити паузу в тренерській кар’єрі. З жовтня 2024 року Клопп працює глобальним директором з футболу в структурі Red Bull.

За словами Косіке, до призначення в Red Bull Клопп мав можливість очолити одразу кілька національних команд.

"Можливо, в якийсь момент він скаже, що йому знову потрібно відчути запах роздягальні. Але зараз він дуже, дуже щасливий у своїй ролі. До приєднання до Red Bull Юрген міг очолити збірні США або Англії. Ймовірно, також і Німеччину, якби там уже не працював Юліан Нагельсманн", — цитує слова Косіке Transfermarkt.

Зазначається, що збірна США контактувала з Клоппом перед призначенням Маурісіо Почеттіно, а варіант із роботою в Англії розглядався до того, як команду очолив Томас Тухель у січні 2025 року.

Таким чином, попри тимчасову паузу в тренерській діяльності, повернення Юргена Клоппа на тренерській місток у майбутньому повністю не виключається.