Ліга чемпіонів

Тренер наголосив на стабільності та холодній голові перед важливою дуеллю Ліги чемпіонів.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Монако, добре знайомого суперника по чемпіонату Франції.

"Потрібно бути уважними та грати в одному стилі кожен матч. Ми повинні намагатися добре виконати свою роботу, щоб перемогти. Ми не змінюємо наш менталітет. Ми хочемо перемагати як вдома, так і на виїзді", – заявив фахівець.

Тренер також підкреслив важливість психологічної готовності команди:



"Завжди важко переживати поразку, але потрібно її глибоко аналізувати. Ми створили стільки ж моментів проти Марселя, як і проти Ренна, але там програли. Краще підходити до гри з перемогою, але ми звикли долати складні ситуації. Ми мотивовані грати у вівторок".

Луїс Енріке відзначив силу суперника:



"Монако – дуже хороша команда з сильними гравцями. Ми їх добре знаємо, і важко думати про Лігу чемпіонів, коли граєш проти команди Ліги 1. У вівторок зустрінуться дві хороші команди з хорошими гравцями, і ми хочемо спробувати виграти цей матч".

Тренер наголосив на важливості стабільності у грі:



"Нам потрібно бути зосередженими та грати однаково кожен матч. Ми повинні намагатися добре виконати свою роботу, щоб виграти наступний матч. Ми не змінюємо свій менталітет".

Луїс Енріке додав упевненості у власну команду:



"Нам потрібно покращити ефективність, але наша індивідуальна якість висока. Я впевнений у наших гравцях і команді. Ми вже перемагали на виїзді раніше, тому знаємо, що можемо це зробити знову".

Матч Монако – ПСЖ відбудеться 17 лютого на стадіоні Стад Луї II. Початок гри – о 22:00 за київським часом.