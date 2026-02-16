Тренер наголосив на стабільності та холодній голові перед важливою дуеллю Ліги чемпіонів.
Луїс Енріке, getty images
16 лютого 2026, 20:44
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Монако, добре знайомого суперника по чемпіонату Франції.
"Потрібно бути уважними та грати в одному стилі кожен матч. Ми повинні намагатися добре виконати свою роботу, щоб перемогти. Ми не змінюємо наш менталітет. Ми хочемо перемагати як вдома, так і на виїзді", – заявив фахівець.
Тренер також підкреслив важливість психологічної готовності команди:
"Завжди важко переживати поразку, але потрібно її глибоко аналізувати. Ми створили стільки ж моментів проти Марселя, як і проти Ренна, але там програли. Краще підходити до гри з перемогою, але ми звикли долати складні ситуації. Ми мотивовані грати у вівторок".
Луїс Енріке відзначив силу суперника:
"Монако – дуже хороша команда з сильними гравцями. Ми їх добре знаємо, і важко думати про Лігу чемпіонів, коли граєш проти команди Ліги 1. У вівторок зустрінуться дві хороші команди з хорошими гравцями, і ми хочемо спробувати виграти цей матч".
Тренер наголосив на важливості стабільності у грі:
"Нам потрібно бути зосередженими та грати однаково кожен матч. Ми повинні намагатися добре виконати свою роботу, щоб виграти наступний матч. Ми не змінюємо свій менталітет".
Луїс Енріке додав упевненості у власну команду:
"Нам потрібно покращити ефективність, але наша індивідуальна якість висока. Я впевнений у наших гравцях і команді. Ми вже перемагали на виїзді раніше, тому знаємо, що можемо це зробити знову".
Матч Монако – ПСЖ відбудеться 17 лютого на стадіоні Стад Луї II. Початок гри – о 22:00 за київським часом.