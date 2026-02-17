Італія

Турецький півзахисник може залишитися в команді до 2028 року з опцією ще одного сезону.

Інтер запланував зустріч із агентом півзахисника Хакан Чалханоглу на березень, щоб обговорити продовження контракту до літа 2028 року з опцією ще одного сезону.

Чинний договір Чалханоглу розрахований до літа 2027 року. У нинішньому сезоні 32-річний турецький хавбек провів 23 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 4 асисти.

Європейські та саудівські клуби уважно стежать за переговорами Інтера, щоб запропонувати власні умови, якщо сторони не дійдуть згоди.

Інтер лідирує в Серія А, випереджаючи найближчого конкурента Мілан на 8 очок. Наступна гра команди Крістіана Ківу відбудеться 18 лютого проти Буде-Глімт у Ліга чемпіонів УЄФА.