Італійські гранди розглядають можливість підписання форварда Фіорентини, однак не готові активувати клаусулу у 62 мільйони євро.

Нападник Фіорентини Мойзе Кін може змінити клуб уже найближчим трансферним вікном. За інформацією італійських джерел, інтерес до 25-річного форварда проявляють Мілан і Рома.

У контракті гравця прописана фіксована сума викупу в розмірі 62 мільйонів євро. Втім, потенційні претенденти навряд чи підуть на активацію клаусули. Зокрема, керівництво Мілана оцінює можливий трансфер у межах 30–35 мільйонів євро.

У поточному сезоні Кін провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома голами та трьома асистами.

Раніше повідомлялось, що Париж має намір придбати Кіна.