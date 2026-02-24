Італія

Хавбек отримує нову угоду з підвищеною зарплатою, попри інтерес Інтера, Роми та інших клубів.

Італійський гранд Ювентус веде переговори про продовження контракту з півзахисником збірної США Вестоном Маккенні. За новою угодою американський хавбек отримуватиме 4,2 мільйона євро на рік плюс бонуси.

27-річний Маккенні у поточному сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах за Ювентус, забив 7 голів і віддав 7 результативних передач.

Хавбек неодноразово отримував пропозиції від інших європейських клубів, серед яких Інтер, Рома, Мілан, Астон Вілла та Марсель. Втім, пріоритетом гравця залишається саме Ювентус. Очікується, що на початку березня відбудеться фінальна зустріч між керівництвом клубу та футболістом для підписання нового контракту.

Наразі Ювентус посідає п’яте місце в Серії А. Наступним випробуванням для команди стане матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів проти Галатасараю, який відбудеться 25 лютого. Нагадаємо, результат першого поєдинку в Стамбулі був 5:2 на користь господарів.