Півзахисник Мілана перенесе щелепно-лицьову операцію після зіткнення у матчі проти Парми.

Півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік може більше не зіграти в поточному сезоні Серії А після важкої травми, отриманої у поєдинку 26-го туру проти Парми. Зустріч завершилася мінімальною перемогою Парми з рахунком 1:0, а для англійця вона обірвалася вже на старті гри.

Інцидент стався на восьмій хвилині, коли Лофтус-Чік зіткнувся з воротарем Едоардо Корві під час боротьби за м’яч після подачі з флангу. Після жорсткого контакту хавбек опинився на газоні та залишив поле на ношах із зафіксованим шийним відділом.

Медичне обстеження виявило щонайменше два вибиті верхні зуби та кілька розсічень, зокрема на лобі. Попри серйозність ушкоджень, футболіст не втрачав свідомості, а ознак струсу мозку лікарі не зафіксували.

Найближчим часом гравцю проведуть щелепно-лицьову операцію. Для відновлення та стабілізації зубів можуть бути використані спеціальні гвинти або пластини. Очікується, що на початковому етапі реабілітації Лофтус-Чік буде змушений дотримуватися особливого режиму харчування.

Точні терміни повернення на поле наразі не називаються, однак через специфіку травми існує висока ймовірність, що сезон для англійського хавбека вже завершено.