Новий наставник підписав контракт до літа 2026 року на тлі боротьби команди за виживання.

Торіно офіційно повідомив про зміну головного тренера. Клуб припинив співпрацю з Марко Бароні та довірив команду Роберто Д’Аверсі.

50-річний спеціаліст має солідний досвід роботи в Серії А. Раніше він очолював Емполі, Лечче, Сампдорію та Парму. З туринським клубом наставник уклав угоду, розраховану до 30 червня 2026 року.

Кадрові зміни відбулися на тлі невдалих результатів команди в чемпіонаті. Після 26 турів Серії А Торіно перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 27 очок. В останніх восьми матчах команда здобула лише одну перемогу — мінімально обіграла Лечче.