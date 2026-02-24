Новий наставник підписав контракт до літа 2026 року на тлі боротьби команди за виживання.
Д’Аверса, Торіно
24 лютого 2026, 08:14
Торіно офіційно повідомив про зміну головного тренера. Клуб припинив співпрацю з Марко Бароні та довірив команду Роберто Д’Аверсі.
50-річний спеціаліст має солідний досвід роботи в Серії А. Раніше він очолював Емполі, Лечче, Сампдорію та Парму. З туринським клубом наставник уклав угоду, розраховану до 30 червня 2026 року.
Кадрові зміни відбулися на тлі невдалих результатів команди в чемпіонаті. Після 26 турів Серії А Торіно перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 27 очок. В останніх восьми матчах команда здобула лише одну перемогу — мінімально обіграла Лечче.