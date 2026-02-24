Італія

Італійські команди не зацікавилися 33-річним англійцем.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард досі перебуває у статусі вільного агента та шукає новий клуб.

За інформацією джерел, агенти 33-річного англійця протягом останніх тижнів запропонували його послуги двом клубам Серії А, однак італійські команди вирішили не розпочинати переговори щодо підписання контракту.

Раніше повідомлялося про можливий варіант із переходом до Феєнорд. У підписанні Лінгарда нібито особисто зацікавлений головний тренер роттердамців Робін ван Персі, який перетинався з англійцем під час виступів за Манчестер Юнайтед.

Останнім клубом у кар’єрі хавбека був Сеул, який він залишив на початку цього року.

Протягом кар’єри, окрім Манчестер Юнайтед, Лінгард також виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест, Вест Гем Юнайтед, Дербі Каунті, Брайтон, Бірмінгем Сіті та Лестер Сіті.