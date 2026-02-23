Італія

Клуб із Турина перебуває на 15-й позиції в Серії А після 26 турів.

Торіно найближчим часом може оголосити про звільнення головного тренера Марко Бароні. Поштовхом до кадрового рішення стала поразка від Дженоа з рахунком 0:3 у 26-му турі Серії А, після якої команда опустилася на 15-те місце в турнірній таблиці.

За інформацією італійських ЗМІ, основним претендентом на посаду наставника гранатових є Роберто Д’Аверса. Очікується, що саме він очолить туринців у разі офіційного розставання з Бароні.

Останнім місцем роботи 50-річного спеціаліста був Емполі, який він тренував у 2025 році, однак не зміг зберегти команду в еліті. Раніше Д’Аверса також працював із Лечче, Сампдорією та Пармою.