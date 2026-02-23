Італія

Туринський клуб не хоче втратити сербського форварда безкоштовно і зустрінеться з його агентом у березні.

Ювентус має намір продовжити контракт із нападником Душаном Влаховичем. Керівництво клубу ініціювало переговори з агентом футболіста, зустріч із яким запланована на березень.

Чинна угода сербського форварда з туринцями спливає влітку 2026 року, тому клуб прагне заздалегідь домовитися про нові умови, аби не втратити гравця безплатно.

Наразі Влахович відновлюється після операції — на початку грудня він успішно переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля привідного м’яза лівої ноги. У цьому сезоні нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Ювентус посідає п’яте місце в Серії А. 25 лютого команда зіграє матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти Галатасарая, а 1 березня зустрінеться з Ромою у чемпіонаті Італії.