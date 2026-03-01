Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 28 лютого 2026 року.

Міланський Інтер у матчі 27 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Дженоа (2:0).

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 31 хвилині голом відзначився Федеріко Дімарко. Потім на 69 хвилині Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, подвоївши перевагу "нерадзуррі".

Після 27 турів Інтер очолює Серію А, випереджаючи Мілан на 13 балів, але "россонері" мають гру в запасі. В активі Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський, 27 очок та 14 місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Дженоа у рамках 27-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Дженоа 2:0

Голи: Дімарко, 31, Чалханоглу, 69 (пен).

Інтер: Зоммер — Аканджі, де Врей (Біссек, 66), Аугусто — Енріке, Барелла, Зелінські (Фраттезі, 76), Мхітарян (Чалханоглу, 59), Дімарко — Тюрам (Еспозіто, 59), Бонні (Діуф, 76).

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Маліновський (Аморім, 46), Френдруп, Мартін (Сабеллі, 86) — Бальданці (Мессіас, 66), Олівейра (Екубан, 60) — Коломбо (Ехатор, 66).

Попередження: Мхітарян, Чалханоглу — Маліновський.