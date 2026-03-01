Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 1 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 27-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцева Рома прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 1 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього недільного вечора в столиці Італії відбудеться центральний матч чергового туру Серії А. Римляни й туринці ведуть боротьбу за місце в топ-4, маючи намір представити країну в ході наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Рома надійно виглядає в домашніх протистояннях турніру, від початку 2025 року зазнавши всього трьох, мінімальних поразок у 23-х поєдинках чемпіонату на Стадіо Олімпіко (+17В, 3Н).

Зокрема, туром раніше команда Джан П'єро Гасперіні розібралася вдома з Кремонезе за рахунок трьох голів у другому таймі. Варто зауважити, що Ювентус Рома обіграла тільки раз в останніх десяти матчах при чотирьох нічиїх і п'яти поразках. Тим не менш, за тієї ж кількості саме домашніх дуелей римляни поступилися туринцям всього двічі, чотири рази здобувши три очки й чотири рази зігравши внічию.

В Ювентуса зараз дуже непростий період. У лютому виліт з 1/4 фіналу Кубка Італії доповнився трьома невдачами в чемпіонаті й поразкою від Галатасарая за сумою двох матчів 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Колектив Лучано Спаллетті в середу спробував помститися клубу з Туреччини, але досягнув тільки переведення дуелі в у підсумку невдалий для себе додатковий час.

"Б'янконері" перебувають у поганій формі й "джаллороссі" цілком спроможні цим скористатися, здобувши бодай мінімальну, нечасту звитягу над ними. Букмекери трохи більше вірять у підопічних Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.92. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.18.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Сарагоса, Пеллегріні — Мален

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо — Копмейнерс, Тюрам — Консейсан, Маккенні, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА