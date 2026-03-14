Італія

Міланський клуб бурхливо протестував через фол проти Думфріса перед голом Крстовича.

Матч між Інтером та Аталантою (1:1) на Сан-Сіро завершився великим скандалом, який може суттєво вплинути на чемпіонську гонку в Серії А. Головною темою для обговорення став епізод на 82-й хвилині, коли гості зрівняли рахунок.

Усе почалося з довгої передачі Дзаппакости на Ніколу Крстовича. Чорногорець п'ятою скинув м'яч у розрахунку на забігання Ібрагіма Сулеймани, проте той трохи запізнився, і першим на м'ячі опинився захисник Інтера Дензел Думфріс.

Між гравцями відбулася боротьба: ганець поклав руку на спину нідерландцю, після чого Дюмфріс послизнувся і втратив м'яч. Сулеймана вийшов на ударну позицію та пробив — голкіпер Ян Зоммер відбив м'яч, але на добиванні першим опинився Крстович, який відправив снаряд у сітку.

Гравці Інтера одразу ж кинулися з палкими протестами до головного арбітра Джанлуки Манганьєлло. Думфріс не міг повірити у рішення судді, тримаючись за голову. Перевірка епізоду арбітрами VAR тривала понад три хвилини.

Зрештою, гол було зараховано, що викликало шалену реакцію головного тренера нерадзуррі Крістіана Ківу. Спочатку наставник отримав жовту картку, а після зарахування взяття воріт був вилучений, покидаючи поле з криками: "Це був фол!".

Проте колишній арбітр та суддівський експерт Лука Мареллі в ефірі DAZN підтримав рішення рефері:

"Тут майже немає про що сперечатися. Гол стався після боротьби між Сулейманою та Думфрісом, і Манганьєлло чудово розібрався, дозволивши продовжити гру. Контакту внизу не було, а контакт угорі — це просто рука, покладена на спину Думфріса, що не є фолом. Схоже, що Думфріс просто впав на газон. Гол абсолютно легітимний", — заявив Лука.

У підсумку Інтер залишається на першому місці, але може підпустити Мілан ще ближче. Наразі відстань між командами становить 8 очок, проте у підопічних Аллегрі є гра в запасі.