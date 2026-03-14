Італія

На рахунку Політано гол + асист.

Наполі здобув вольову звитягу над Лечче (2:1)

Гості шокували суперника, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині гри: Зіберт головою замкнув подачу Галло з кутового. Після пропущеного гола підопічні Конте взяли володіння під свій контроль, але небезпеки біля чужих воріт з цього було мало. Натомість «джаллороссі» відповідали швидкими контратаками, та до перерви рахунок не змінився.

У другій 45-хвилинці чинні чемпіони Італії змогли переломити хід гри. Героєм зустрічі став Політано: на рахунку досвідченого нападника гол та асист.

На першій хвилині другого тайму неаполітанцям вдалося відновити паритет. Гілмор розрізав усю оборону суперника, віддавши пас на Політано. Маттео прострілив уздовж воротарського майданчика на Гойлунна, і нападник розстріляв порожні ворота. Це вже 10-й мʼяч у Серії А для колишнього форварда МЮ.

Згодом відзначився і сам Політано. Італієць вдало зіграв на дальній стійці після подачі з кутового від Де Брейне.

У підсумку Наполі перемагає та зберігає математичні шанси на боротьбу за скудетто на тлі осічки Інтера. Наразі неаполітанський клуб перебуває на 3-й сходинці, а відстань від лідера становить 9 пунктів. Лечче залишається на 16-му місці, маючи у своєму активі 27 очок.

Наполі - Лечче 2:1

Голи: Гойлунн, 47, Політано, 67 - Зіберт, 3

Наполі: Мерет — Беукема, Буонджорно, Олівера — Політано (Маццоккі, 73), Ангісса (Мактоміней, 46), Гілмор, Спінаццола (Гутьєррес, 73) — Ельмас (Де Брюйне, 46), Сантос (Джоване, 85) — Гойлунн

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло (Ндаба, 79) — Рамадані, Нгом (Фофана, 86) — П'єротті (Ндрі, 79), Кулібалі (Гандельман, 46), Банда — Штулич (Шеддіра, 59)

Попередження: Зіберт