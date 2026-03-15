Італієць розкритикував Інтер.

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився про гру Інтера проти Аталанти (1:1) в рамках 29-го туру Серії А.

"Вчора я був на Сан-Сіро і побачив Інтер, який не блищав з точки зору фізичної підготовки. Складається враження, що останнім часом Ківу трохи плутається.

Їм не вистачало енергії в останні 20 хвилин матчу. Заміни нічого не змінили. Стало ще гірше. Це серйозний дзвіночок для Інтера", — заявив Капелло.

Зазначимо, що Інтер вперше з серпня-вересня минулого року не зміг перемогти у двох матчах Серії А поспіль (поразка Мілану 0:1 та нічиї з Аталантою 1:1).