Італієць розкритикував Інтер.
15 березня 2026, 18:50
Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився про гру Інтера проти Аталанти (1:1) в рамках 29-го туру Серії А.
"Вчора я був на Сан-Сіро і побачив Інтер, який не блищав з точки зору фізичної підготовки. Складається враження, що останнім часом Ківу трохи плутається.
Їм не вистачало енергії в останні 20 хвилин матчу. Заміни нічого не змінили. Стало ще гірше. Це серйозний дзвіночок для Інтера", — заявив Капелло.
Зазначимо, що Інтер вперше з серпня-вересня минулого року не зміг перемогти у двох матчах Серії А поспіль (поразка Мілану 0:1 та нічиї з Аталантою 1:1).