16 березня 2026, 12:30
Вінгер Ювентуса Філіп Костич покине клуб після завершення сезону-2025/26. Як повідомляє пресслужба італійського гранда, клуб не планує продовжувати контракт із 33-річним сербом, чинна угода якого завершується 30 червня 2026 року.
Костич перейшов до Ювентуса влітку 2022 року з німецького Айнтрахта за 13 млн євро. Минулого сезону він грав за турецький Фенербахче на правах оренди.
У нинішньому сезоні серб не є гравцем основного складу та переважно виходить на заміни. На його рахунку 22 матчі у всіх турнірах, 3 голи та 1 результативна передача.
Ювентус наразі посідає п’яте місце в Серії А. Наступний матч команди Лучано Спаллетті відбудеться 21 березня проти Сассуоло.