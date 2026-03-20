Команда Де Россі виглядала кращою за грою, проте не реалізувала свій атакувальний потенціал.

У рамках 30-го туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі зазнала поразки від Удінезе з рахунком 0:2. Команда Даніеле Де Россі, за яку виступає українець Руслан Маліновський, не змогла реалізувати свої шанси, тоді як суперник ефективно використав моменти після перерви.

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі, але саме господарі створили найгостріші нагоди. Лоренцо Коломбо влучив у поперечину, а згодом Руслан Маліновський небезпечно пробивав зі штрафного — м’яч також влучив у каркас воріт. Крім того, у другому таймі арбітр спершу призначив пенальті у ворота Удінезе, однак після перегляду VAR скасував своє рішення.

Долю зустрічі вирішив епізод на 66-й хвилині: Ніколо Дзаніоло виконав навіс у штрафний майданчик, де Юрген Еккеленкамп головою точно пробив по центру воріт і вивів гостей уперед. Після цього Дженоа намагалася відігратися, однак їхнім атакам бракувало точності, а воротар Удінезе Мадука Окоє діяв впевнено.

Остаточну крапку в матчі Удінезе поставив уже в компенсований час — Кінан Девіс скористався контратакою та подвоїв перевагу своєї команди.

Дженоа — Удінезе 0:2

Голи: Еккеленкамп, 66, Девіс, 90+6

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес (Мартін, 84) — Еллертссон, Френдруп (Аморім, 84), Маліновський, Нортон-Каффі — Мессіас (Бальданці, 60), Олівейра (Ехатор, 72) — Коломбо (Екубан, 72)

Удінезе: Окоє — Соле, Кабаселе, Крістенсен — Ехізібуе (Бертола, 87), Еккеленкамп (Міллер, 87), Карлстрем, Атта (Пйотровські, 46), Камара (Арісала, 84) — Дзаніоло (Саррага, 90), Девіс

Попередження: Коломбо — Камара, Дзаніоло, Девіс, Соле, Міллер