Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 22 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 30-го туру італійської Серії А-2025/26 у Флоренції місцева Фіорентина прийматиме міланський Інтер.

НЕДІЛЯ, 22 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Клуби з кардинально різними цілями на залишок сезону-2025/26 очною зустріччю на Стадіо Артеміо Франкі поставлять крапку в поточному турі, що передує перерві на матчі збірних. Інтер продовжує боротися за свій 21-й титул чемпіона Італії, тоді як Фіорентина — за уникнення катастрофи у вигляді першого з 2002 року вильоту із Серії А.

Команда Паоло Ванолі розпочала цей тиждень надважливою виїзною звитягою над Кремонезе (4:1), конкурентом у боротьбі за виживання серед "еліти". У четвер Фіорентина впоралася з Ракувом у Польщі (2:1), діставшись 1/4 фіналу плей-оф Ліги конференцій. Тепер клуб із Флоренції спробує повторити свій успіх у минулорічному домашньому поєдинку з Інтером (3:0).

Тоді, у лютому 2025 року міланський гранд уперше із сезону-2016/17 поступився флорентійцям на виїзді після трьох нічиїх і чотирьох перемог. Сьогодні ж Інтер, на тлі втрати очок у матчі проти Аталанти вдома (1:1) туром раніше, має намір повернути восьмиочкову перевагу над "червоно-чорним" сусідом, який до п'яти скоротив її домашньою звитягою над Торіно (3:2) вчора.

Попри дещо кращу форму господарів поля, відібрати в гостей залікові бали їм навряд чи вдасться. За версією букмекерів, саме в колективу Крістіана Ківу більше шансів на успіх у сьогоднішній дуелі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 5.10. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.23.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Фаджолі — Парізі, Брешіаніні, Мандрагора, Гудмундссон — Кін

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, К. Аугусто — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Еспозіто

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА