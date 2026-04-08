Італія

Туринський клуб більше не вважає лівого захисника Андреа Камб'язо "недоторканним" і готовий розглянути пропозиції щодо його продажу під час літнього трансферного вікна.

Лівий захисник Ювентуса Андреа Камб'язо може бути проданий у літнє трансферне вікно. Керівництво туринців більше не вважає латераля недоторканним, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У клубі готові відпустити 26-річного футболіста заради поповнення трансферного бюджету та запрошення нових гравців за запитом головного тренера Лучано Спаллетті. Раніше інтерес до Андреа Камб'язо приписували Барселоні, а ще раніше підписати італійця намагався Манчестер Сіті.

Ринкова вартість захисника, за версією експертів порталу Transfermarkt, становить 30 млн євро, а його чинний контракт розрахований до 2029 року.

Вже 11 квітня Ювентус зіграє на виїзді проти Аталанти. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.