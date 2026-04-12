Італія

Россоблу продовжує боротьбу за єврокубкові місця.

Курйозні голи принесли Болоньї перемогу над Лечче (2:0)

Господарі поля контролювали хід поєдинку, але відзначитися ніяк не вдавалося. Гол прийшов, звідки не чекали. На 26-й хвилині голкіпер гостей виніс мʼяч на чужу половину поля. Лукумі виграв боротьбу, направивши мʼяч у бік воріт суперника. Кастро, який знаходився в офсайді, класно пропустив на Орсоліні, що набігав.

Італійський нападник вийшов віч-на-віч, але не зміг переграти свого візаві, влучивши у поперечину. На добиванні першим опинився Фройлер. Капітан виграв швидкісну боротьбу в Зіберта та заштовхав мʼяч у сітку.

У другому таймі підопічні Італьяно продовжили натиск і в доданий час зняли питання про переможця гри. Знову не обійшлося без частки везіння. Захисник Рамадані, виконуючи подачу, влучив у спину Міранді, мʼяч відскочив до Бернардескі, і останній перевів на Орсоліні. 7-й номер в один дотик пробив без шансів для воротаря.

У підсумку Болонья перемагає та продовжує боротьбу за єврокубкові місця. Наразі россоблу посідають 8-му позицію, маючи у своєму активі 48 пунктів. Лечче залишається в зоні вильоту із 27 очками.

Болонья — Лечче 2:0

Голи: Фройлер, 26, Орсоліні, 90+2

Болонья: Пессіна — Маріу (Дзортеа, 66), Казале, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро (Бернардескі, 86) — Орсоліні, Зом (Побега, 74), Камб'ягі (Роу, 74) — Кастро (Одгор, 85)

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Ндаба (Галло, 46) — Нгом (Гандельман, 46), Рамадані, Кулібалі — П'єротті (Сала, 84), Штулич (Шеддіра, 64), Банда (Ндрі, 64)

Попередження: Нгом, Зіберт