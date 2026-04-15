Капітан туринців домовився про нову довгострокову угоду, вирішивши пов'язати своє майбутнє зі "старою синьйорою" ще на чотири роки.

Півзахисник і капітан туринського Ювентуса Мануель Локателлі домовився про підписання нової трудової угоди. Про це рапортують журналісти La Gazzetta dello Sport.

Згідно з відомостями джерела, сторони пролонгують співпрацю до середини 2030 року. Термін поточної угоди Локателлі з туринцями був розрахований до літа 2028-го, проте керівництво клубу вирішило завчасно закріпити статус лідера команди.

У нинішньому сезоні-2025/26 Мануель провів 30 поєдинків у Серії А, у яких відзначився одним забитим м'ячем та двома результативними передачами. У турнірній таблиці чемпіонату Італії туринський топклуб із 60 набраними балами посідає четверте місце, продовжуючи боротьбу за путівку до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зможе підписати Бернарду Сілву лише за умови виходу до Ліги чемпіонів.