Іспанський центрбек провів за "папуг" майже сім років.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Фернандо Калеро.

У 30-річного іспанця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Калеро виступав у складі "папуг" з літа 2019 року. На його рахунку 181 матч, у яких він забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

За підсумками сезону Еспаньйол набрав 46 очок після 38 матчів та фінішував на 11 місці у Ла Лізі.

