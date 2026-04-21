Майбутнє форварда може визначитися після зустрічі з тренером і керівництвом клубу.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку найближчим часом проведе важливі переговори з головним тренером Антоніо Конте та спортивним директором Джованні Манною. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Бельгієць уже повернувся до тренувальної бази клубу в Кастель-Вольтурно після періоду невизначеності, пов’язаного з його фізичним станом і відновленням. Зокрема, раніше він залишався в Антверпені, де проходив реабілітацію після незначного ушкодження.

За даними джерела, останніми тижнями між гравцем і клубом виникла напруга. Комунікація здебільшого здійснювалася через агента Лукаку Федеріко Пасторелло у взаємодії зі спортивним директором Наполі. Попри спроби врегулювати ситуацію, у клубі залишилися незадоволені розвитком подій довкола відсутності форварда.

Очікується, що майбутня зустріч із Конте та Манною допоможе прояснити ситуацію та визначити подальші кроки. Наразі результат перемовин залишається відкритим, а в клубі тривають внутрішні обговорення щодо ролі Лукаку після непростого періоду.